Украинский экспорт сократился на треть

Экспорт товаров из Украины за 11 месяцев 2015 года сократился на 30,9%, до 34,5 млрд долл. на фоне резкого падения производства в Донецкой и Луганской областях и неблагоприятной конъюнктуры на ключевых для Украины товарных рынках.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Суммарный негативный вклад двух регионов (Донецкой и Луганской областей - УНИАН ) составил 40,6% от общего темпа сокращения экспорта», - говорится в сообщении.

В то же время, в Минэкономразвития подчеркнули, что страны ЕС были и остаются ключевым торговым партнером Украины. Украинский экспорт в ЕС составляет 34% от общего объема экспорта. Объем экспорта в Россию на конец 2015 года составлял 12,7%.

В десятку крупнейших торговых партнеров нашей страны также вошли Турция (7,2% экспорта), Китай (6,6% экспорта), Египет (5,4%), Индия (3,7%), Беларусь (2,3%), Саудовская Аравия (2,1%), Казахстан (1,9%) и Израиль (1,6%).

В товарном разрезе основной статьей экспорта стали продукты питания и другая сельскохозяйственная продукция (13 млрд долл.), металлургия (8,8 млрд долл.), продукция машиностроения (4,1 млрд долл.).

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-ноябре 2015 года сведен с профицитом 566 млн долл. против дефицита в 11,046 млрд долл. за аналогичный период 2014 года.