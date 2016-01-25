Российский рубль вернулся к падению вслед за нефтью

На Московской бирже возобновилось падение курса рубля. Снижавшиеся в первые минуты торгов курсы доллара и евро (на минимуме курс доллара падал по сравнению с закрытием пятничных торгов более чем на 1,5 руб., курс евро – на 2 руб.) вновь пошли вверх, полностью отыграв утренние потери и выйдя в зеленую зону, пишет РБК.

На максимуме курс доллара поднялся до 78,977 руб., что на 95,3 коп. выше уровня закрытия торгов 22 января. Одновременно курс евро подскочил до 85,5 руб., что на 1,26 руб. выше уровня закрытия торгов пятницы.

Снижение курса рубля возобновилось после нового падение нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent сначала подскочила до $33,5, а затем упала до $31,74.