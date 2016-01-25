Пик падения пройден и экономика Украины начнет восстановление, - Всемирный банк

Об этом он сказал на встрече Европейской бизнес ассоциации "Инвестиционный климат Украины: глобальное обозрение", сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"В долгосрочной перспективе мы настроены в целом оптимистично относительно перспектив украинской экономики. Необходимо верить в будущее этой страны. Украина владеет третью мирового чернозема. У нее прекрасное географическое положение: близость к крупнейшему платежеспособному рынку Европы, громадный транзитный потенциал. И что самое важное: в Украине очень много талантливых и образованных людей. Но очень плохо работают государственные институты. Вместе с тем, если бы мы не видели улучшения за последние 18 месяцев, не видели определенных сдвигов, мы бы не инвестировали $5 млрд в Украину. Определенные позитивные для украинской экономики сигналы мы начали получать еще во второй половине прошлого года. В первом полугодии ВВП Украины снизился почти на 16%, а во втором падение замедлилось. В итоге сокращение украинского ВВП составило 11,6%. На 2016-й мы прогнозируем уже рост ВВП на 1%", - рассказал директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове.

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"Но при этом цифра не имеет такого существенного значения. Тот факт, что экономика так сильно упала за последние два года, делает несущественным, насколько вырастет ВВП в 2016-м: на 1, 2, 5% - все равно это будет очень мало. Очень важно, что восстановление, пусть и небольшое, позволит инвесторам постепенно восстановить доверие к украинской экономике. Это гораздо важнее, чем конкретные цифры роста. Разумеется, возможно и снижение ВВП. Но я надеюсь, исходя из тех данных, которыми мы располагаем, и учитывая наблюдаемые тенденции, что пик падения пройден и экономика начнет восстановление. Нужно сохранить эту тенденцию, пока что она достаточно хрупкая. Властям рано успокаиваться: ситуация далека от устойчивой стабильности", - добавил Чимяо Фан.

"Существуют значительные риски. Во-первых, глобальная макроэкономическая ситуация. На глобальных финансовых рынках наблюдается неопределенность и турбулентность. Существенно замедляется рост экономики Китая и других экономик стран БРИК. Сокращение их ВВП на 1% неизбежно влияет и на мировую экономику: рост ВВП развивающихся стран уменьшается на 0,8%, а мирового - на 0,4%. Сказывается и медленное восстановление экономик европейских стран, повышение учетной ставки ФРС, сложное экономическое положение соседних с Украиной стран. Замедление экономик стран БРИК, конечно, отражается и на цене сырьевых товаров - она снижается. Условия для экспортеров сырья ухудшаются. Хотя Украина находится в несколько лучшем положении, чем многие другие сырьевые страны. Цена на один из ключевых экспортных продуктов Украины - зерно - не упала так значительно, как на углеводороды, металл и руду. Вместе с тем другие экспортные товары Украины резко подешевели, и пока не стоит ожидать оживления на рынках металла или химической продукции", - отметил финансист.

"Безусловно, сказывается и резкое сокращение торговли с Россией. В 2015 году экспорт в РФ составлял 15% всего украинского экспорта, а сейчас он продолжает сокращаться. И это сокращение также влияет на экономику страны. Конечно, положительную роль в украинском экспорте сыграет вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Это позволит внедрить в Украине европейские стандарты, а в перспективе - нарастить экспорт. Исходя из географического положения Украины, это дает огромные возможности для взаимовыгодной торговли. Украина должна пересмотреть структуру своего экспорта. К примеру, в аграрной отрасли у ваших фермеров не так много возможностей успешно конкурировать с европейскими сельхозпроизводителями. Но на украинскую продукцию есть огромный спрос в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. И если инвестклимат в Украине улучшится, то азиатские и африканские инвесторы заинтересуются экспортным потенциалом страны и будут вкладывать в нее средства, увеличивать производство. Например, в Китае растут затраты на оплату труда и увеличивается себестоимость производства. Соответственно, китайские инвесторы уже рассматривают возможности инвестировать в другие страны, среди которых и Украина, тем более что новые вложения повысят конкурентоспособность украинской продукции и помогут ей успешно выходить на один из самых привлекательных рынков - в Евросоюз", - подчеркнул он.

"Не стоит забывать и о продолжающемся конфликте на востоке Украины. Если его удастся разрешить или сдержать его развитие, то мы ожидаем более интенсивного экономического роста. Но если будет эскалация конфликта, то это ограничит возможности восстановления экономики. Еще один риск - блокирование реформ. В Украине накопилось много структурных реформ, которые необходимо провести как можно скорее. В сложившейся ситуации, поставившей перед властями Украины нелегкие вызовы, правительство провело существенные стабилизационные реформы. Но при этом, исходя из тех сложностей и беспрецедентных вызовов, стоящих перед страной, этих реформ, очевидно, недостаточно. К сожалению, за последние месяцы мы наблюдаем существенное замедление темпов реформ. Чрезвычайно важно, чтобы власти оставались на нынешнем реформистском курсе. Гражданское общество и СМИ могут и должны сыграть в этом ключевую роль", - напомнил Чимяо Фан.

"Если посмотреть на обсуждение бюджета 2016 года, дебаты по налоговой реформе, и задержки с выполнением требований меморандума с МВФ, то можно заметить, что именно блокировка процесса реформ становится одной из главных угроз экономике Украины в 2016 году. Этот фактор во многом определяет, сможет ли страна стать на путь устойчивого и стабильного развития", - резюмировал он.