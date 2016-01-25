Украинцы, работающие в Польше, ежегодно пересылают домой 5 миллиардов евро

Украинцы, имеющие право на работу в Польше и получающие там доход, ежегодно пересылают на родину порядка 5 млрд евро.

Как передает «Польское радио», об этом сообщил министр иностранных дел Польщи Витольд Ващиковский со ссылкой на данные Нацбанка Республики Польша.

«Порядка 2,5 млрд евро украинцы переслали путем банковских переводов, еще 2,5 млрд евро - перевезли через границу в виде наличных денег. Это большая поддержка экономике Украины», - цитирует «Польское радио» главу МИД Польши.

При этом он напомнил, что в Польше работают порядка 1 млн украинцев. Кроме того, в 2015 году Польша выдала гражданам Украины около 900 тыс. виз, включая визы с разрешением на работу. Около 65 тыс. украинцев имеют карту поляка, которая приравнивает их в правах к гражданам Польши.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году объем частных денежных переводов в Украину составил порядка 6,5 млрд долл., что оказалось на 24% меньше показателей 2013 года. Информация по 2015 году пока не публиковалась.