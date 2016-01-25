Гривня снова опускается на межбанке

В понедельник, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,75/24,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,7760/26,9220 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3120/0,3150 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,8063 грн/долл., к этому часу заключены 97 сделок на сумму 45,10 млн долл.