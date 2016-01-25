Через 18 месяцев Россия окажется на дне - Die Welt

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в статье "Через 18 месяцев Россия окажется на дне", опубликованной изданием Die Welt.

Всем ясно, почему Эльвира Набиуллина в последнюю минуту отменила свой визит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Она не назвала причин. Но это лишнее. В швейцарских Альпах обсуждают будущее Европы в условиях миграционного кризиса, и глава российского центрального банка должна была выступить с речью о глобальной проблеме с долгами – но для Набиуллиной все эти вопросы второстепенны. У главы ЦБ в Москве другие заботы: она должна остановить гибель своей страны.

В середине недели рубль перешел в свободное падение, а в четверг достиг исторического минимума. За один доллар необходимо было заплатить почти 86 рублей. Ситуация грозила полностью выйти из-под контроля, и у Набиуллиной не было другого выбора, кроме как остаться дома.

Отмена поездки в Давос лишь подтвердила предчувствия мировой экономической и политической элиты о том, что у России осталось совсем мало времени, чтобы предотвратить банкротство.

70 долларов – критический предел

"Если Кремлю не удастся добиться отмены западных санкций, то через 18 месяцев страна окажется на дне", - говорит Билл Браудер, основатель инвестиционной компании Hermitage Capital Management. Страна сейчас находится в тяжелом положении. Из-за исторического снижения цен на нефть, ее наиболее важного актива, Россия получает все меньше прибыли, в то же время иссякают ее резервы.

Наблюдатели считаются цену на нефть в 70 долларов критическим пределом для стабильности России. Цены остаются на уровне меньше половины от необходимых, и надежды на то, что в ближайшее время они значительно вырастут, почти нет. Ситуация серьезная. Очень серьезная.

Это заметно и на примере рубля. С 2014 года российская валюта потеряла более половины своей стоимости и, следовательно, страна оказалась в худшем положении, чем Аргентина, которая до сих пор находится в состоянии банкротства. В то же время валютные резервы сократились почти на треть.

"Валютная задолженность страны и ее предприятий составляет 600 млрд долларов, но в резервах есть только 200 млрд", - говорит Браудер. Сумма официальных валютных резервов в $368 млрд приукрашена примерно на 150 млрд. В эту сумму включен также кредит в три миллиарда долларов, который Украина должна стране, но Киев отказался его выплачивать. "Если российскому президенту в ближайшее время не удастся достичь дипломатического успеха на Западе, то шоу Путина закончится не позднее 2017 года", - говорит Браудер.

Возможно, Браудер предвзят, потому что является одним из основных критиков России. В 2005 году его выдворили из страны, в 2007 была ликвидирована его компания. Его адвокат Сергей Магнитский умер два года спустя при загадочных обстоятельствах в следственном изоляторе в Москве. С тех пор, Браудер, бывший сторонник Путина, ведет активную кампанию против Кремля. Тем не менее, пессимистичный настрой в отношении России – это, вероятно, единственное, в чем пришла к соглашению мировая элита в Давосе.

Время на исходе

Опасения не смогла развеять и российская делегация в Давосе. В лучших советских традициях вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что его страна находится на пути вперед и должна осуществить ряд дальнейших реформ. Более точным был уже бывший министр финансов Алексей Кудрин: "У нас есть еще два года, чтобы удерживать социальное положение населения под контролем".

Другие эксперты больше не дают стране так много времени. С 2014 года уровень жизни людей постоянно сокращается. Но успех Путина базируется не в последнюю очередь на социальном контракте, который обещает рост благосостояния.

"Из-за давления в стране Путину приходится идти на рискованные маневры", - сказал миллиардер и инвестор Джордж Сорос агентству Bloomberg. Только так можно объяснить его вмешательство в войну в Сирии. С помощью бомбардировок он также может косвенно дестабилизировать Европу. Президент РФ "производит" еще больше беженцев, которые сейчас прибывают на континент.

"Путин хочет увидеть крах ЕС, поэтому он стремится усугубить миграционный кризис. Возникают подозрения, что он играет с нами", - заявил Сорос.

Теория политических игр

Браудер бы с этим согласился. Вмешательство Путина в Сирии он считает средством давления, чтобы, наконец, выйти из международной изоляции и получить столь необходимые деньги на международных рынках капитала. "Война ему дорого обходится, но он хочет, чтобы Европа пошла на уступки именно в вопросе санкций".

В Давосе становится ясно, что теория игр применяется в политике. Как и на шахматной доске, здесь разрабатываются стратегии. И многие государства вредят сами себе, потому что надеются, таким образом со временем избавиться от противника. Это можно наблюдать в конфликте между Саудовской Аравией и Ираном, а также между Россией и Западом.

Но, возможно, Путин уже потерял самообладание. В пятницу "Financial Times" сообщила, что президент России явно намекал на отставку сирийского правителя Башара аль-Асада. В конфликте с Украиной Кремль также действует более примирительно, сказал государственный секретарь США Джон Керри в Давосе.

После этого рубль снова вырос на пять процентов. Трейдеры полагают, что у Путина еще есть шанс разорвать удавку санкций. Глава ЦБ России Набиуллина пока может спокойно вздохнуть, но надолго эта пауза не затянется.