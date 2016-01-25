Абромавичус сообщил о сроках вступления в силу ЗСТ Украины и Канады

Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Канадой, находящееся на последних этапах согласования технических вопросов, вступит в силу в ближайшее время, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter по результатам встречи с министром торговли Канады Кристиной Фриланд.

"Большое удовольствие обсудить взаимные торговые выгоды с истинным сторонником Украины! Спасибо Христе Фриланд за встречу, соглашение о свободной торговле должно вступить в силу в ближайшее время", - написал он.

В свою очередь, на официальной странице министерства торговли Канады в Twitter сообщается, что соглашение находится на последних этапах финализации.

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Как сообщал УНИАН, Канада в рамках соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которому были завершены 14 июля 2015 года, предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности.

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По словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, Украине удалось отстоять асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.