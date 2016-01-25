Прибыль российских банков за год упала в три раза

Прибыль российских кредитных организаций в 2015 году составила 192 млрд рублей против 589 млрд рублей годом ранее, следует из данных Банка России, сообщает Slon.ru.

Таким образом в прошлом году прибыль банков сократилась в три раза по сравнению с показателем 2014 года. Резервы на возможные потери в 2015 году выросли на 1,4 трлн рублей.

За прошлый год, согласно данным ЦБ, объем вкладов населения вырос на 25,2% до 23,2 трлн рублей, депозиты и средства на счетах организаций выросли на 15,6% и составили 27,1 трлн рублей.

Осенью 2015 года в ЦБ предполагали, что в целом по итогам года российский банковский сектор получит 100–200 млрд рублей. В 2016 году этот показатель составит 200 млрд рублей.

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В декабре 2015 года глава Сбербанка Герман Греф говорил о кризисе в банковской сфере. По мненю Грефа, цена кризиса для банковской системы составила 1,8% ВВП за два года. Прибыль самого Сбербанка за 2015 году упала на на 24,1% и составила 236,3 млрд рублей.