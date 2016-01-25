Российская экономика в прошлом году упала на 3,7%
15:48, 25 января 2016Финансы
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Кроме того, МВФ ухудшил прогноз по падению российского ВВП на 2016 год - до 1%.
REUTERS
Спад экономики России, по предварительной оценке, в 2015 году составил 3,7%, сообщает Газета.ru со ссылкой на материалы Росстата.
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В октябре министр экономического развития России Алексей Улюкаев прогнозировал падение российского ВВП в 2015 году до 3,9%.
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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз в отношении российской экономики на 2016 год.
Так, МВФ понизил прогноз с падения российской экономики на 0,6% до падения ВВП России на 1%.
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