Российская экономика в прошлом году упала на 3,7%

Спад экономики России, по предварительной оценке, в 2015 году составил 3,7%, сообщает Газета.ru со ссылкой на материалы Росстата.

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В октябре министр экономического развития России Алексей Улюкаев прогнозировал падение российского ВВП в 2015 году до 3,9%.

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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз в отношении российской экономики на 2016 год.

Так, МВФ понизил прогноз с падения российской экономики на 0,6% до падения ВВП России на 1%.