Деловая активность в России упала до 6-летнего минимума

Индекс экономического настроения, который рассчитывает московская Высшая школа экономики, в IV квартале упала до 83,7 - это минимальное значение последние за шесть лет, сообщает ВВС.

"Среднее долгосрочное значение индекса составляет 100. Если индекс опускается ниже, это означает, что настроения бизнеса и потребителей становятся хуже", - говорится в сообщении.

В ВШЭ отметили, что значение индекса падает уже три года подряд. Ниже ста оно падало в начале 2014 года. С того момента деловой климат начал ухудшаться.

Сам индекс строится на основе данных Росстата и отражает настроение промышленных компаний, строительного бизнеса и российских потребителей.

Из этих групп хуже всего себя чувствуют именно потребители: значение индекса для них находится на уровне минус 26%, это одно из самых низких значений за последние шесть лет. Соответственно, произошла резкая дестабилизация ситуации в розничной торговле.

Оставляет желать лучшего и ситуация в сфере услуг. Индекс в IV квартале снизился до рекордного значения в минус 9%.

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Отрицательные значения показывают строительство и промышленность. Бизнесмены жаловались на слабый спрос на свою продукцию со стороны населения, а также на "неопределенность экономической обстановки в стране".

Именно эти два фактора мешают развитию бизнеса, показали опросы Росстата, проведенные в декабре.

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В ВШЭ отдельно отметили признаки того, что компании начали сокращать работников. До этого издержки старались снизить с помощью сокращения заработных плат, предоставления работникам неоплачиваемых отпусков и других мер.

Снижение деловой активности обычно приводит к снижению ВВП. Росстат сообщил в этот понедельник, что ВВП по итогам 2015 года упал на 3,7%.

Согласно прогнозу МВФ, рецессия в России продолжится и в этом году. Экономический рост может начаться лишь в 2017 г.