Нацбанк с начала года продал более $160 миллионов для поддержки гривни

С начала 2016 года Национальный банк Украины на семи валютных аукционах продал 161,3 миллиона долларов США ради стабилизации гривны, сообщает ТСН.ua.

Если еще в начале января средневзвешенный курс продажи составлял 23,56 грн, то сейчас на гривну дороже - 24,81 гривни.

Тем временем гривна активно обесценивается на межбанке, в официальных курсах НБУ, а также в свободной продаже в обменниках, банках и на "черном" рынке.

Отмечается, что Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 19,1 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 24,8157 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 35,4 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 24,75 гривни/доллар, максимальный – 24,92 гривни/доллар. По минимальному курсу было куплено 9,9% валюты.

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По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 24,75/24,90 гривни/доллар.

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Согласно информации на сайте НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 24,8291 гривни/доллар.