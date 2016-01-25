Польша готовит программу помощи Украине - торгпред

Польша готовит программу помощи Украине, а также готова обсуждать интенсификацию торговли и инвестиций, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook по результатам встречи с вице-министром развития Польши Ежи Квецинским.

“Одно из важнейших на сегодня - встреча с вице-министром развития Республики Польша господином Квецинским. Обговорили вопросы интенсификации торговли и инвестиций, программы помощи Украине, дату и формат проведения следующей межправительственной комиссии”, - написала она.

Читайте такжеПольша открывает Украине кредитную линию на 1 миллиард евро

Как сообщал УНИАН, Польша в декабре прошлого года открыла Украине кредитную линию на сумму 1 миллиард евро для пополнения золотовалютных резервов.

Кроме того, Национальный банк Украины будет получать техническую помощь Национального банка Польши.

Читайте такжеУкраинцы, работающие в Польше, ежегодно пересылают домой 5 миллиардов евро

Украинцы, имеющие право на работу в Польше и получающие там доход, ежегодно пересылают на родину порядка 5 миллиардов евро.