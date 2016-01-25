Дефицит бюджета заставил Россию просить в долг

Россия планирует в этом году вернуться на рынок внешних заимствований, сообщает РБК со ссылкой на заявления замминистра финансов Сергея Сторчака.

Министерство финансов России в этом году планирует выйти на рынок внешних заимствований - впервые с 2013 года, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Поживем - увидим. Наверное, все-таки будем готовить выпуск", — сказал он.

Минфин в 2016 году может разместить на внешних рынках облигации в объеме до 3 миллиардов долларов (235 миллиардов рублей по текущему курсу), следует из декабрьского распоряжения правительства. Это предельно допустимый объем внешних заимствований, а не план. В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на 6 миллиардов долларов с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах.

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Исходя из действующего бюджета на 2016 год правительству нужно будет покрыть 2,36 триллиона рублей дефицита, из которых львиную долю предполагается взять из Резервного фонда. Но из-за падения цен на нефть бюджет может недосчитаться 1,5–3 триллиона рублей, оценивают чиновники, поэтому дефицит может оказаться выше, если не сокращать расходы или не привлекать дополнительные доходы.