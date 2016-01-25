Нацбанк опустил официальную гривню до 24,82 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2482.9818 (25 января – 2479,2164)

100 EUR – 2685.3448 (25 января – 2679,5371)

10 RUR – 3.1916 (25 января – 3,0770)

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Как сообщал УНИАН, 25 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,75/24,90 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,8380/27,0010 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3100/0,3120 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8298 гривни/доллар, к этому часу было заключено 476 сделок на сумму 286,54 миллиона долларов.