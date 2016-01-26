Китай решил "насытить экономику" перед праздниками – влил $67 миллиардов

Народный банк Китая (центробанк) влил в финансовую систему страны в общей сложности 440 млрд юаней (около $67,1 млрд) с помощью операций обратного репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене), сообщает ТАСС.

Это крупнейшая по объему однодневная операция китайского регулятора с февраля 2013 года.

Как говорится в опубликованном сообщении центробанка, он провел операции сроком в 28 дней и доходностью 2,6% на сумму 360 млрд юаней (около $54,9 млрд) и сроком в 7 дней и доходностью 2,25% на сумму 80 млрд юаней (порядка $12,2 млрд).

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В Народном банке объясняют свои действия необходимостью насытить экономику страны ликвидностью в преддверии праздничной недели после Праздника Весны (Китайского Нового года), который наступит 8 февраля.