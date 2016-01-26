Российский рубль резко снижается на новостях о нефти

В начале торгов на Московской бирже доллар на максимуме стоил 82,21 руб. Цена американской валюты на вчерашнем закрытии торгов составляла 80,04 руб., пишет РБК.

Европейская валюта на максимуме на открытии торгов поднималась выше 89,22 руб. (по сравнению с 86,93 руб. на закрытии торгов 25 января).

Вслед за рублем упали и российские фондовые индексы. Долларовый индекс РТС опустился на 3,55% (до 657,39 пунктов), рублевый индекс ММВБ - на 1% (до 1699,24 пунктов).

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Падение рубля к доллару и евро происходит на фоне падения цен на нефть — оба бенчмарка, американская WTI и североморская Brent, опустились ниже $30 за баррель после кратковременного подъема.

Причина снижения нефтяных цен — сокращение потребления топлива в Китае, а также заявление саудовской нефтяной компании Saudi Aramco о сохранении инвестиций в энергетические проекты на прежнем уровне несмотря на падение нефтяных цен и перепроизводство нефти на мировых рынках.