Фискальная служба планирует в этом году возместить бизнесу 100 миллиардов НДС

11:58, 26 января 2016
Финансы
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Задолженность перед предпринимателями по возмещению НДС по состоянию на 1 января составляет 12 млрд грн.

REUTERS

Государственная фискальная службы Украины планирует в текущем году возместить предпринимателям 100 млрд грн налога на добавленную стоимость, об этом в ходе брифинга сообщил глава ГФС Роман Насиров.

“Планируем возместить в 2016 году 100 млрд грн НДС. Это позволит увеличить возмещение аграриям и покрыть невозмещенные суммы”, - сказал Насиров.

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По его словам, задолженность перед предпринимателями по возмещению НДС по состоянию на 1 января составляет 12 млрд грн.

Глава ГФС отметил, что в 2016 году фискальная служба планирует возмещать НДС в полном размере и вовремя.

Как сообщал УНИАН, объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в декабре 2015 года составил 9,486 млрд грн, что является максимальной суммой возмещения за весь 2015 год.

Объем возмещений НДС за 2015 год составил 68,405 млрд грн.

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