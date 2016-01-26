Гривня падает на межбанке – опускалась до 25 за доллар

Во вторник, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,83/24,96 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Согласно сообщению, по состоянию на 10.00 котировки гривни к доллару находились на уровне 24,82/25,00 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро к середине торгов установились на уровне 26,9452/27,1600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3086/0,3106 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,75/24,90 грн/долл.,

Национальный банк установил официальный курс гривни на 26 января на уровне 24,82 гривни за доллар, снизив его на 3 копейки.