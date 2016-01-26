Сервис скидок Groupon прекратил деятельность в Украине

Сервис коллективных скидок Groupon принял решение прекратить деятельность в Украине, начиная с 25 января 2016 года, сообщает пресс-служба сервиса.

«С 25 января 2016 года компания Groupon прекратила свою деятельность в Украине. Для наших пользователей это означает, что сегодня в полночь (в ночь на 26 января - ред.) мы прекращаем предлагать акции на нашем сайте», – отмечает пресс-служба.

Сам сервис уже не доступен, при попытке зайти на сайт пользователи могут увидеть лишь объявление о прекращении деятельности с информацией о судьбе приобретенных купонов.

"Если пользователь приобрел купон, но еще не использовал, и срок его действия еще продолжается, он будет действительным до 25 февраля 2016 года. Если купон не будет использован до указанной даты, то пользователь получит денежное возмещение тем же методом, которым была осуществлена оплата (на банковскую карточку)", - информируют в компании.

Американский сервис Groupon был создан в 2008 году. Он работает во многих странах мира. Сервис занимается продажей скидочных купонов на различные товары и услуги.