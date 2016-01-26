Заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в ближайшее время - Яресько

Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу продолжения программы реформ в украинской экономике пройдет в ближайшее время - после согласования второго пересмотра программы и Меморандума о дальнейших совместных действиях, сказала в ходе брифинга в правительстве министр финансов Украины Наталья Яресько.

«У нас были очень продуктивные дискуссии между президентом (Петром Порошенко) и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Обсудили уточнения и последние изменения в Меморандуме. Над этим мы работаем. И уже после этого будет дата заседания Совета директоров (по Украине - УНИАН). Надеюсь, что это будет в ближайшее время», - сказала Яресько.

Читайте такжеЯресько рассказала, что будет прописано в меморандуме с МВФ

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также выражала надежду на то, что заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в ближайшее время и решение Совета о возобновлении программы сотрудничества с Украиной и предоставлении нашей стране третьего кредитного транша по программе EFF, одобренной в марте прошлого года, будет положительным.

Украина и МВФ в марте 2015 года согласовали и приняли программу сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования EFF объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Украина в марте и августе 2015 года получила два транша по программе общим объемом 6,7 млрд долл. Второй пересмотр программы должен был состояться осенью 2015 года. Миссия фонда приезжала в Киев дважды, однако причиной отсрочки решений по Украине стало отсутствие бюджета на 2016 год и изменений в налоговое законодательство. Налоговые изменения были одним из структурных маяков программы реформ. После принятия бюджета и изменений в Налоговый кодекс Украина возобновила контакты с МВФ.