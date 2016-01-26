Минфин в очередной раз призвал РФ согласиться на реструктуризацию "долга Януковича"

Министерство финансов Украины в очередной раз призвало правительство Российской Федерации провести реструктуризации долга в 3 млрд долл., взятого правительством Януковича в 2013 году, на выплаты которого в декабре 2015 года был наложен мораторий.

Об этом в ходе брифинга в правительстве сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

«У нас продолжается диалог при поддержке немецких партнеров. И несмотря на сложность вопроса, я думаю, что еще есть возможность найти решение вне судебного процесса и в рамках наших обязательств как с МВФ, так и с другими кредиторами. Я призывала и призываю все стороны принять участие в реструктуризации. Это в наших общих интересах, - сказала Яресько. - Все наши кредиторы пошли на компромисс. Мы реструктуризировали более 12 млрд долл. долга. У нас был целый год всевозможных договоренностей и все нашли решение».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

1 января 2016 года Россия заявила, что готова рассматривать вопрос выплаты долга в арбитражном суде Лондона.

Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.

В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.