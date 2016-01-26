Банк России снова резко опустил курс рубля

Банк России резко повысил курсы основных мировых валют. 27 января доллар будет стоить 81,84 рубля, на 4,04 рубля больше, чем днем ранее. Официальный курс евро поднят на 4,7 рубля до 88,89 рубля, пишет Slon.ru.

До этого Центробанк дважды значительно понижал курсы доллара и евро. В общей сложности 22 и 25 января стоимость валюты США была уменьшена на 5,8 рубля, а валюты ЕС – на 7,3 рубля. Снижение курсов происходило на фоне роста цен на нефть.

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На валютных торгах Московской биржи 26 января к 13:45 мск доллар укрепился на 34 копейки до 80,38 рубля, а евро – на 24 копейки до 87,17 рубля. При этом в самом начале сессии доллар поднимался до 82,2 рубля, а евро – до 89,3 рубля.