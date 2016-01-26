Украина в этом году может получить до $10 миллиардов финансовой помощи

Украина планирует в 2016 году получить от всех ключевых кредиторов, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЕБРР и правительства США и ЕС, порядка 10 млрд долл. кредитов, сообщила в ходе брифинга в правительстве министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Если мы продолжим (сотрудничество – УНИАН) и нацелены на программу реформ с МВФ, то тогда, включая МВФ и все двусторонние и многосторонние источники, - это будет до 10 млрд долл.», - сказала Яресько.

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Также министр сообщила, что заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу продолжения программы реформ в украинской экономике пройдет в ближайшее время - после согласования второго пересмотра программы и Меморандума о дальнейших совместных действиях.

«У нас были очень продуктивные дискуссии между президентом (Петром Порошенко) и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Обсудили уточнения и последние изменения в Меморандуме. Над этим мы работаем. И уже после этого будет дата заседания Совета директоров (по Украине - УНИАН). Надеюсь, что это будет в ближайшее время», - сказала Яресько.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что общая сумма средств, которые Украина может получить от ключевого кредитора - Международного валютного фонда в 2016 году составляет порядка 7 млрд долл. Из них 1,7 млрд Украина может получить уже в феврале в виде третьего транша по четырехлетней программе сотрудничества EFF, утвержденной в марте 2015 года с общим объемом 17,5 млрд долл. По этой программе в 2015 году Украина получила 6,7 млрд долл.

Третий кредитный транш от МВФ является залогом получения других средств - по линии Всемирного банка, программы помощи ЕС, а также правительства США.