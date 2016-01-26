Яресько рассказала, что будет прописано в меморандуме с МВФ

Украина и Международный валютный фонд обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации, сказала в ходе брифинга в правительстве министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Обсуждается очень много. Вы знаете, что Меморандум (сотрудничества по программе МВФ - УНИАН) обновляется с каждым пересмотром, и он включает целую программу реформ - от монетарной и банковской до фискальной политики, вопросы приватизации, управления госпредприятиями, реформу образования, пенсионную реформу, антикоррупционную политику, - сказала Яресько. - Все, что государство хочет сделать, - всё отражено (в Меморандуме - УНИАН). Речь сейчас идет о деталях. Думаю, что мы найдем решение для всех вопросов в ближайшее время».

При этом Яресько подчеркнула, что предложения в Меморандум обсуждаются пакетом и не делятся на предложения правительства, предложения президента или Нацбанка.

«Они все пошли вместе. Есть предложения по всем деталям, мы их отрабатываем. В ближайшее время завершим (эту работу - УНИАН). Каждый день обсуждаем. Довольно продуктивно и успешно», - отметила Яресько.

Она также подтвердила, что в случае успешного завершения всех дискуссий, Украина сможет рассчитывать на третий транш кредитной программы МВФ в размере 1,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Читайте такжеЗаседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в ближайшее время - Яресько

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и Меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме 1,7 млрд долл. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от ЕС и Всемирного банка.

В ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что Меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным.