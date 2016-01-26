МВФ не имеет замечаний к госбюджету - Яресько

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не имеет каких-либо замечаний к утвержденному в конце 2015 года закону о государственном бюджете на 2016 год.

Об этом в ходе брифинга сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

"По бюджету пока нет каких-либо замечаний по нашим обязательствам перед МВФ. В принципе, он принят (Фондом - УНИАН) в целом", - сказала она.

Принятие бюджета на 2016 год было одним из ключевых условий продолжения программы реформ, согласованной с МВФ и принятой в марте 2015 года.

Читайте такжеЯресько рассказала, что будет прописано в меморандуме с МВФ

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и Меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. По решению Совета директоров Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме 1,7 миллиарда долларов. Получение этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиардов долларов финансовой помощи – 1 миллиард долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от ЕС и Всемирного банка.

В ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила надежду, что Меморандум будет согласован в ближайшее время, а решение Совета директоров МВФ по третьему траншу будет положительным.