Украинские банки в период перезагрузки

Национальный банк Украины в ближайшие дни планирует обнародовать данные о результатах работы банковской системы за прошлый год. Скорее всего, банкиры поставили очередной антирекорд, ведь за 11 месяцев 2015 года суммарный убыток работающих финучреждений страны, без учета неплатежеспособных, составил 57,3 млрд грн. Это уже превышает наибольший показатель убытков за всю историю существования украинской банковской системы, достигнутый в 2014 году, когда банкиры получили почти 53 млрд грн убытка. Кроме того, с 1 декабря банки перешли на международные стандарты учета, предполагающие более жесткие правила резервирования по активам, и наверняка увеличили объемы расходов на формирование резервов. А с учетом неплатежеспособных банков, от которых регулятор с недавнего времени пытается абстрагироваться в официальной статистике, данный показатель вдвое больше.

Подводя итоги года, глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала завершение основного этапа очистки банковской системы одним из ключевых достижений государственного регулятора. Также она заявила о стабилизации на валютном рынке и окончательной победе монетарной политики над фискальной или, проще говоря, приостановке безудержной эмиссии денег для покрытия бюджетного дефицита. По словам главы НБУ, благодаря этому, а также помощи ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда международные резервы Украины с начала года выросли на 77%, до 13,3 млрд долл., и при этом удалось сохранить режим гибкого курса, на соблюдении которого настаивает МВФ и переход к которому в 2014 году был очень болезненным, обернувшись трехкратной девальвацией гривни.

В планах регулятора на текущий год - переход к режиму инфляционного таргетирования, благодаря которому рост цен больше не будет беспокоить бизнес и рядовых граждан, а гривня вернет утраченное доверие. Глава НБУ считает заложенный в госбюджете на 2016 год прогноз курса гривни на уровне 24,1 грн/долл. реалистичным, но предупреждает о рисках дальнейшей девальвации в связи со снижением мировых цен на основные товары украинского экспорта, политикой Федеральной резервной системы США по укреплению доллара и девальвацией валют стран – торговых партнеров Украины. По линии банковского надзора регулятор в 2016 году намерен «перезагрузить» банковскую систему, чтобы уже в конце года перейти к «устойчивому развитию».

Иными словами, НБУ уверен в выбранном курсе и планирует его придерживаться в дальнейшем. Между тем, мнения банкиров не так однозначны. Финансисты о зарождении положительных тенденций пока говорят с осторожностью.

Ожидания банкиров

Проанализировав итоги 11 месяцев прошлого года, ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» отметила рост проблемной задолженности платежеспособных банков в 1,5 раза - до 21% выданных кредитов. Кроме того, ассоциация обратила внимание на снижение доверия со стороны вкладчиков, поскольку доля населения в обязательствах украинских банков снизилась с 40% в начале 2014 года до 32% на конец 2015. Эти факторы сводят на нет все усилия по восстановлению основной функции банковской системы как кредитора реальной экономики. Поэтому приоритетной задачей на 2016 год эксперты ассоциации называют возврат доверия вкладчиков, подорванного «чисткой» рынка, по итогам которой более 60 финучреждений были выведены с рынка через Фонд гарантирования вкладов физических лиц». Объем гарантированных выплат вкладчикам этих банков за 2 года превысил 60 млрд грн.

Такого же мнения придерживаются и в Независимой ассоциации банков Украины. Как отметила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова, после очистки банковская система однозначно стала прозрачнее, особенно в части реальной структуры собственности, но получила взамен колоссальное недоверие со стороны населения и потенциальных инвесторов. Эту проблему предстоит решать не один год. Тем не менее, вопреки оттоку вкладов, банковская система остается сверхликвидной, но не торопится возобновлять кредитование по причине низкого уровня защиты прав кредиторов. «Если 2014 и 2015 годы ушли на некий аудит состояния и жизнеспособности украинских банков, то в 2016 году будет заложен надежный фундамент для возобновления их активной работы», - надеется Коробкова.

Об утраченном доверии говорят и практикующие банкиры. «Хотелось бы изменить отношение общества к банкам как локомотивам стабилизационных структурных реформ и к банкирам — как носителям того ноу-хау, которое в состоянии вывести нашу страну из глобальной кризисной ситуации в экономике, а также неопределенности и турбулентности в финансовом секторе», - комментирует ситуацию председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. Он подчеркивает, что речь идет не только о банках, а о восстановлении доверия в государственном масштабе, включая властные структуры. Пройдя через очищение, банковская система изменилась, обнажив болевые точки, но получила мощный импульс к развитию. Среди ключевых изменений банкир называет обновление подходов в регулировании рынка, ужесточение конкуренции и изменение образа жизни самих клиентов, переключившихся с потребительской модели поведения на сберегательную.

Осторожны в прогнозах представители иностранных банков. Глава правления «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Филипп Дюмель ожидает, что наступивший год будет не проще предыдущего. «Банковская система укрепила свои позиции, нарастила общий уровень ликвидности, и некоторым удалось показать хорошие результаты. Однако экономическая ситуация в Украине всё ещё остаётся напряжённой. Поэтому не стоит ожидать, что 2016 год будет проще, чем прошлый. Банковская система продолжит реформироваться и восстанавливаться, а это - всегда сложный процесс», - полагает он.

Рецептом возврата на траекторию роста в банковском секторе поделился старший советник «Альфа-Банка» (Украина) Роман Шпек. По его мнению, самая критическая точка уже позади, и 2016 будет другим. «Но мы все должны быть более требовательными к власти, к коалиции в парламенте, правительству, руководству НБУ. Они должны быть более быстрыми, более радикальными в проведении реформ», - подчеркивает банкир. Шпек призывает политиков и чиновников отказаться от популизма и помимо оздоровления банковской системы сконцентрироваться на сохранении достигнутой макростабилизации, включая регулирование бюджетного дефицита и поддержку государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины». «Эта макроэкономическая стабильность позволит заложить основы для дальнейшего устойчивого экономического роста. И это станет сигналом и нашим гражданам, и участникам рынка, и инвесторам, что страна меняется. Тогда можно достигнуть необходимых темпов 5-7,8% экономического роста», - прогнозирует Шпек.

Приводя в пример страны Центральной и Восточной Европы, которые ежегодно демонстрируют 3-4% роста экономики, банкир подчеркивает, что предварительно они создали здоровые макроэкономические условия. По его мнению, в нашей стране с этой целью нужно диверсифицировать производство, чтобы экспорт не зависел от мировых цен на газ, нефть, сталь и зерно. Также нужно продолжить совершенствование налоговой среды, провести пенсионную реформу, приватизацию госпредприятий, эффективно бороться с коррупцией и обеспечить предсказуемое законодательство, в том числе о защите прав инвесторов и кредиторов. Что касается банковской системы, то, как отметил банкир, изменения нужны не только для коммерческих банков, но и сам НБУ обязан повышать свой профессионализм и независимость, стать более предсказуемым и прогнозируемым. «Мы не сможем сделать жизнь наших граждан лучше и проще сразу - мы сможем создать условия для того, чтобы они имели возможность работать и зарабатывать», - резюмирует Шпек.

Допустим, банкиры – лица заинтересованные, и их оценки - не истина в последней инстанции. Что же говорят иностранные инвесторы и кредиторы, от настроения которых также зависит судьба банковской системы и экономики страны?

Зарубежная оценка

В конце января информационное пространство всколыхнула новость о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) украинские банки якобы признаны худшими в мире. На самом деле, как пояснили в Национальном банке, речь идет об уже обнародованном в сентябре прошлого года Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), согласно которому Украина заняла 79-е место среди 140 стран.

«Согласно методике, банковской системе присваивали наименьший балл, если, по мнению экспертов, банки могут требовать докапитализации. Национальный банк в этом вопросе абсолютно солидарен с рейтингом. Более 20 лет никто не занимался реальной оценкой состояния банковской системы. Мы ее получили в ужасном состоянии и были вынуждены проводить очистку», - пояснила заместителя главы НБУ Екатерина Рожкова. Она заверила, что благодаря проведенной докапитализации банков по итогам стресс-тестирования наша страна займет по этому показателю место намного выше.

Многочисленные встречи украинской делегации с международными партнерами нашей страны в Давосе говорят о чем угодно, но не об испуге или страхе инвесторов и кредиторов.

К примеру, президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина ожидает продолжения программы финансирования, в рамках которой помощь Фонда должна составить порядка 7 млрд долл. В числе наиболее важных реформ, осуществляемых при поддержке МВФ, глава государства назвал реформу банковской системы.

Министр финансов Украины Наталия Яресько встретилась в Давосе с замминистра финансов США Натаном Шитсом, который заверил в продолжении поддержки украинских реформ со стороны США и озвучил следующие шаги для получения нашей страной очередной, третьей по счету, кредитной гарантии на 1 млрд долл.

Европейский инвестиционный банк пообещал поспособствовать восстановлению экономики Украины, Европейский банк реконструкции и развития заинтересовался новыми проектами в энергетике и согласился войти в капитал украинских госбанков, а правительство Швейцарии пообещало выделить нашей стране дополнительные 200 млн долл., которые будут направлены на пополнение золотовалютных резервов.

Примечательно, что в своем последнем докладе по развивающимся рынкам ЕБРР назвал Украину лидером среди группы стран по направлению реформирования финансового сектора. В частности, по оценкам крупнейшего инвестора нашей страны, Украина добилась наибольшего прогресса, закрыв с 2014 года более 50 банков с непрозрачной структурой собственности, чрезмерными объемами кредитования связанных лиц и слабым менеджментом. По мнению экспертов ЕБРР, в 2016 году многие факторы, сдерживающие ускорение реформ, сохранятся, но позитивные сдвиги за прошедший год послужат хорошими предпосылками для прогресса в долгосрочной перспективе.

Если в финансовой системе все так замечательно, что ж тогда стало причиной задержки очередного транша МВФ и сопутствующего финансирования? Видимо, международные партнеры солидарны с украинскими банкирами, что пришло время проводить более активное реформирование экономики.

«Я думаю, это была очень положительная дискуссия, которая, я надеюсь, приблизит нас к Меморандуму, над которым работают наши команды, и я надеюсь, что этот процесс завершится успешно», – деликатно прокомментировала итоги встречи с президентом Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. То есть, продолжение следует.

На старте

Прошедший год подтвердил верность выбранной Нацбанком стратегии оздоровления банковского сектора. Достигнутые успехи приветствуются международными партнерами, демонстрирующими готовность продолжать оказывать финансовую помощь. Банкиры с сожалением вспоминают о былых временах и просят помимо своего рынка заняться и другими направлениями в экономике, а клиенты банков – продолжают диверсифицировать сбережения с применением и банковской системы, и иностранной валюты, и прикроватной тумбочки.

Первый месяц года отчетливо показал, что не всем прогнозам украинских властей суждено сбыться. Национальная валюта упорно дешевеет, в отдельные дни приближаясь к достигнутому в феврале прошлого года историческому минимуму - 30 грн/долл. НБУ пытается не повторять ошибок прошлого года и держит валютный рынок в узде, продолжая применять административные рычаги и тратя в ходе аукционов на поддержку гривни порядка 100 млн долл. за неделю. Валютная турбулентность возродила «черный» рынок, подогретый продолжающимися миллиардными выплатами через Фонд гарантирования вкладов. Ситуацию усугубило наводнение рынка деньгами после декабрьских бюджетных выплат.

С начала 2016 года Минфин возобновил традицию привлечения ресурсов на внутреннем рынке посредством продажи ОВГЗ, что само по себе не так уж плохо, если бы речь шла только о национальной валюте. Но министерство в том числе «спылесосило» с рынка полмиллиарда долларов при ставке 7,67% годовых (вдвое дороже, чем кредиты МВФ), что ляжет на плечи налогоплательщиков.

Понимая причины волнений на валютном рынке, премьер-министр Арсений Яценюк обещает разобраться и созвать Совет финансовой стабильности. Сплошное дежавю.

Разумеется, накопленные за 20 лет проблемы банковской системы невозможно решить мгновенно, и в наступившем году продолжатся тенденции предыдущего. НБУ снова будет чистить банковский рынок, но в основном сконцентрируется на малых и средних банках, как обещала ранее глава регулятора. Скорее всего, с рынка уйдет еще порядка 20 финучреждений, и банковская система «сожмется» до адекватного объема по потребностям нашей страны согласно оценкам Всемирного банка, активно финансирующего реформы в финансовом секторе Украины. Активы банковской системы, по прогнозам банкиров, пока не вырастут, поскольку активизация кредитования ожидается не ранее конца года, а в рамках законов о реструктуризации валютных кредитов ряд долгов граждан и бизнеса будет списан. Возможно, еще несколько банков сменят владельца, поскольку уже в первые дни нового года стало известно о покупке холдинговой компанией, имеющей российские корни «Альфа-Банка», дочернего банка UniCredit Group в Украине. Покупать на дне рынка выгодно, и эта сделка может оказаться стартом больших продаж в банковском секторе. Возможно, придут долгожданные изменения в других секторах украинской экономики, поскольку банковская система – это только верхушка айсберга.

Ольга Гордиенко (УНИАН)