В России заложат в антикризисный план нефть по $20-40

В соответствии с ожиданиями экспертов энергетического рынка, в российский антикризисный план заложат нефть в коридоре от 20 до 40 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра РФ Аркадия Дворковича.

"Мы сегодня видим, что цены где-то находятся около 30 долларов за баррель, плюс-минус один-два доллара. Могут действительно оказаться на более низком уровне какое-то время, могут возрасти. Но, думаю, что речь идет именно об этих цифрах - между 20 и 40 долларами за баррель", - заявил российский вице-премьер.

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На 12:15 мартовские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила отметку в 30 доллара за бочку и торгуется в районе 30,30 доллара. Ранее на торгах цена на нефть Brent падала до 29,25 доллара за баррель.