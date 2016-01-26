Минфин готовит документы для участия иностранцев в управлении таможней

Министерство финансов Украины планирует в среду, 3 февраля, представить проект тендерной документации для проведения конкурса по управлению несколькими украинскими таможнями, сообщила в ходе брифинга министр финансов Украины Наталья Яресько.

«В следующую среду (3 февраля – УНИАН) мы планируем представить проект тендерной документации с целью привлечения международных компаний для управления частью украинских таможен на западной границе», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года Кабинет министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы принял решение передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление международной компании. В число таких компаний вошла британская компания Crown Agents. Предположительно, управление таможнями будет проходить в экспериментальном режиме.

В конце июля глава правительства сообщил, что поручил руководству ГФС организовать и выписать условия для конкурса по отбору управляющей таможнями компании.

В августе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по привлечению международных компаний - советников по реформированию государственной таможни.

В декабре 2015 года Яценюк вновь заявил, что правительство не отказывается от идеи передать таможни в управление иностранным компаниям, чтобы сделать их работу эффективной и искоренить коррупцию.