Российские компании во II квартале заплатят по внешнему долгу почти $16 миллиардов

Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу во втором квартале 2016 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить до 15,4 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на Центробанк РФ.

"Во втором квартале 2016 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит около 19,2 миллиарда долларов. По оценкам Банка России, фактические платежи за этот период могут составить до 15,4 миллиарда долларов", - сообщил ЦБ.

Остаток суммы в размере 3,9 миллиарда долларов приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 30 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке), которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования, отмечается в сообщении российского Центробанка.

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"С учётом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний во втором квартале 2016 года будут довольно равномерными и в среднем за месяц составят около 2,5 миллиарда долларов, отмечает российский регулятор.