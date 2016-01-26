Нацбанк ослабил официальную гривню до 24,84 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2484,8956 (26 января – 2482,9818)

100 EUR – 2692,8814 (26 января – 2685,3448)

10 RUR – 3,0363 (26 января – 3,1916)

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Как сообщал УНИАН, 25 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,83/24,90 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,9050/26,9790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3120/0,3130 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8490 гривни/доллар, к этому часу было заключено 485 сделок на сумму 334,55 миллиона долларов.