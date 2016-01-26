Яценюк призвал банкиров продумать программу кредитования бизнеса

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом он сказал в ходе встречи с банкирами.

«Для развития экономики, создания новых рабочих мест и развития самозанятости нужны дешевые долгие кредиты в национальной валюте, - цитирует пресс-служба Яценюка. - Иностранные инвесторы видят риски в инвестировании в Украину из-за значительной неопределенности на Донбассе. Это означает, что мы должны запускать внутренние механизмы развития экономики. Общая экономическая ситуация требует нестандартных решений».

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Глава правительства, как сообщается, призвал представителей банковского сектора поделиться своими мыслями о том, как обеспечить широкую программу кредитования бизнеса, населения - на самозанятость, создание рабочих мест и предпринимательство.

«Сейчас кредитуется в основном не производство, выдаются краткосрочные кредиты на потребление. А нужны дешевые долгие кредиты», - отметил глава правительства.

Он напомнил, что в 2004 году - во время его руководства Национальным банком, в стране запускалась программа длительного рефинансирования.

«Эти деньги шли непосредственно на индустрию, машиностроение - на то, чтобы развивать экономику, - отметил Яценюк. - Нужны кредиты на то, чтобы люди могли создавать бизнес и развивать самозанятость в стране».

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Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отмечала, что возобновление банковского кредитования может осуществиться не ранее середины лета 2016 года. По словам Гонтаревой, для оживления кредитования необходимо принять законы, усиливающие защиту прав кредиторов, провести судебную реформу, работу правоохранительных органов с проблемными заемщиками, а также докапитализацию банков по результатам стресс-тестирования.

Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее. С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября - до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке. В декабре НБУ сохранил учетную ставку на уровне 22%.