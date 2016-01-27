В России Путину покажут план по спасению экономики на 737 миллиардов рублей - СМИ

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, письменные предложения президенту подготовили несколько министерств.

Отмечается, что министерства оценили свои потребности в антикризисном финансировании по меньшей мере в 1,7 трлн руб., из которых как минимум 737 млрд руб. включены в план, направленный российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Предлагаемые меры разбиты на четыре части — меры по структурной перестройке экономики и улучшению инвестиционного климата, поддержка регионов, поддержка отраслей экономики и обеспечение социальной стабильности. При этом у большинства пунктов плана стоимость и источники финансирования пока не указаны, и 737 млрд руб. — это лишь стоимость тех мер, для которых объем финансирования прописан, передает РБК.

В документе предусматривается два основных источника финансирования антикризисных мероприятий — собственно средства федерального бюджета и антикризисный фонд. Однако, в действующем бюджете, принятом в декабре, антикризисный фонд не предусмотрен.

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Больше всего планируется потратить на бюджетные кредиты регионам (310 млрд). Также деньги хотят направить на поддержку автомобильной отрасли (137 млрд), помощь сельскому хозяйству (35 млрд).

При этом отмечается, что в антикризисный план не вошло предложение провести доиндексацию пенсий с 1 августа на 8,6%, для чего из бюджета потребовалось бы выделить дополнительно 159,4 млрд руб.

Ранее УНИАН сообщал, что российское правительство подготовило проект антикризисного плана, в котором предусмотрел 135 миллиардов рублей (1,7 миллиарда долларов США) на поддержку реального сектора экономики страны.