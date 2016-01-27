Бразилия для спасения экономики займет более $12 миллиардов

Министр финансов Бразилии Нельсон Барбоза может в ближайшие сроки объявить о планах правительства выйти на рынок долговых обязательств, сообщает Газета.ru.

"Бразилия рассчитывает занять порядка 50 миллиардов бразильских реалов (12,3 миллиарда долларов) для возобновления роста экономики, находящейся в наиболее глубокой рецессии с 1991 года", - говорится в сообщении.

Соответствующие планы Барбоза может анонсировать уже в четверг на заседании Совета по экономическому развитию под председательством президента страны Дилмы Руссеф.

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"Накануне в Государственном казначействе Бразилии заявили, что по итогам 2015 года долг страны увеличился на 21,7% (121,5 миллиарда долларов) до 681 миллиарда долларов. Бразилия также вошла в список десяти стран с наихудшими ожидаемыми результатами в 2016 году, заняв второе место после Венесуэлы: аналитики ожидают спада ВВП Бразилии на 2,5%", - отмечает издание.

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В начале осени прошлого года бразильская валюта обновила свой рекордный минимум, опустившись до 0,02 доллара/реал.