В оккупированном Крыму заработали карты Visa

Находящийся под санкциями российский "Генбанк" с 20 января начал работать с картами международной платежной системы Visa во временно оккупированном Крыму через Национальную систему платежных карт (НСПК), сообщает пресс-служба "Генбанка".

Отмечается, что теперь во всех точках, подключенных к системе "Генбанка" в аннексированных Крыму и Севастополе, принимают к оплате карты Visa российских банков-эмитентов. "Генбанк" также принимает к обслуживанию карты Visa в своих пунктах выдачи наличных.

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В сообщении финучреждения отмечается, что "Генбанк" является основным банком самопровозглашенного правительства аннексированного Крыма, 50% банка принадлежат исполнительным органам "власти" Крыма и Севастополя. В оккупированном Крыму работают более 170 отделений, 580 банкоматов и 960 торговых терминалов банка.

Напомним, в конце прошлого года международные платежные системы Visa и MasterCard отключили от обслуживания ряд российских банков, попавших в санкционный список США.

Ранее министерство финансов США приняло решение об ужесточении санкций, введенных против граждан и юридических лиц, причем не только зарегистрированных в Российской Федерации.