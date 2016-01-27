Кабмин решил докапитализировать государственные "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 15 миллиардов

Кабинет министров Украина принял решение докапитализировать государственные банки "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 10 и 5 миллиардов гривень соответственно, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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Ранее а правительстве отмечали, что вопрос докапитализации госбанков будет рассматриваться исходя из результатов стресс-тестов банков.