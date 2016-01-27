В РФ валютные ипотечники штурмуют банки: "Давайте вернем этот Крым - жить не на что!"

В России валютные ипотечники банка «Райффайзен» пришли сегодня брать штурмом его главный офис в Москве с требованием выплачивать кредиты по старому курсу.

В ходе акции россияне заявили, что экономика РФ не справляется с аннексией Крыма и просят вернуть его Украине, сообщает российский телеканал Дождь.

Те, кто ранее получил кредит на покупку квартиры в долларах, теперь требуют возможности расплатиться не по нынешнему курсу, а по ставке — 40 рублей.

Однако в руководстве банка на этот шаг не готовы: там предлагают либо отсрочку выплат, либо передачи квартир для погашения долга.

На записи одна из россиянок прямо заявляет: "Ребята, мы не потянем Украину. Давайте вернём этот Крым – жить не на что, абсолютно! Где мне жить?! В Крыму? На улице? Или в банке?!" – возмущенно кричала она.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 85 рублей.