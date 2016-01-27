В РФ валютные ипотечники штурмуют банки: "Давайте вернем этот Крым - жить не на что!"

13:37, 27 января 2016
Финансы
15490

Россияне заявляют, что экономика РФ не справляется с аннексией Крыма.

REUTERS

В России валютные ипотечники банка «Райффайзен» пришли сегодня брать штурмом его главный офис в Москве с требованием выплачивать кредиты по старому курсу.

В ходе акции россияне заявили, что экономика РФ не справляется с аннексией Крыма и просят вернуть его Украине, сообщает российский телеканал Дождь.

Те, кто ранее получил кредит на покупку квартиры в долларах, теперь требуют возможности расплатиться не по нынешнему курсу, а по ставке — 40 рублей.

Однако в руководстве банка на этот шаг не готовы: там предлагают либо отсрочку выплат, либо передачи квартир для погашения долга. 

На записи одна из россиянок прямо заявляет: "Ребята, мы не потянем Украину. Давайте вернём этот Крым – жить не на что, абсолютно! Где мне жить?! В Крыму? На улице? Или в банке?!" – возмущенно кричала она.

Читайте такжеМинфин РФ: скачки рубля демонстрируют всю глубину проблем российской экономики

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 85 рублей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter