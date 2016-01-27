Гривня торгуется на межбанке по 24,90 за доллар

В среду, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,80/24,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,9550/27,0630 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3150/0,3160 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 24,8544 грн/долл., к этому часу заключено 267 сделок на сумму 79,11 млн долл.