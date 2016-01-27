Скандальный закон о реструктуризации валютных кредитов отменен

Верховная Рада Украины не поддержала предложения президента Украины Петра Порошенко отменить скандальный законопроект №1558-1, которым предусмотрена реструктуризация всех потребительских кредитов, выданных в иностранной валюте, по курсу на дату заключения такого договора.

За предложение главы государства проголосовали 101 депутат из 226 необходимых.

В тоже время депутаты и не смогли преодолеть президентское вето. За преодоление президентского вето проголосовали 54 депутата.

«Мы все понимаем то, что людям нужно помочь урегулировать их проблемы, а это можно сделать только через новый закон. Закон отменен и у нас есть возможность над этим вопросом поработать», - отметил спикер парламента Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании этого закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования.

В конце декабря 2015 года президент Украины применил право вето к указанному законопроекту.