Рада ратифицировала протокол о зоне свободной торговли с Узбекистаном

Верховная Рада ратифицировала протокол о применении договора о зоне свободной торговли между Украиной и Республикой Узбекистан.

За принятие закона №0060 "О ратификации Протокола о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан" проголосовало 234 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская, докладывая по законопроекту, сообщила, что принятие законопроекта очень важно для расширения торговых отношений с Узбекистаном на фоне торгового давления России.

"Соглашение и зона свободной торговли СНГ сейчас не является наиболее предсказуемой и надежной зоной свободной торговли. В первую очередь из-за действий Российской Федерации. Но нам не нужно забывать о торговле с нашими остальными партнерами. Особенно с теми, экспорт в которые в разы превышает импорт. Узбекистан является такой страной", - сказала Микольская.

Как отмечается в пояснительной записке, договор о зоне свободной торговли был подписан 18 октября 2011 года, а протокол к нему - 31 мая 2013 года. Принятие закона является внутригосударственной процедурой, необходимой для вступления в силу данного протокола.

С вступлением протокола в силу применяются все положения договора о зоне свободной торговли Республикой Узбекистан и Украиной, с учетом условий, предусмотренных протоколом, что будет способствовать расширению зоны свободной торговли в рамках СНГ. Согласно положениям протокола, Республика Узбекистан не применяет по отношению к Украине импортные и экспортные пошлины.

Также в записке указывается, что действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Узбекистан о свободной торговле от 29 декабря 1994 года не отменяется.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года начало действовать Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Вслед за этим Россия отказалась от зоны свободной торговли с Украиной и ввела торговое и транзитное эмбарго на украинские товары.

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Страны Евразийского экономического союза - Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения - не поддержали Россию в вопросе отказа от зоны свободной торговли с Украиной, которая действует в рамках СНГ.