Иски против России из-за потери имущества в Крыму подали шесть украинских компаний – МИД

Украинские компании на данный момент подали шесть исков против России касательно защиты их собственности в оккупированном Крыму.

Иски были поданы на основе украинско-российского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Об этом в интервью ZN.UA рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Заместитель министра уточнила, что такие иски уже подали "Приватбанк", "Укрнафта", аэропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate и Ощадбанк.

"Нафтогаз", равно как и другие компании, находится на этапе подготовки, в том числе привлечены юридические советники, чтобы изначально не допустить ошибок в формировании своей позиции.

Украинские компании могут обосновывать свое требование по защите собственности в Крыму тем, что, во-первых, их лишили доступа к собственности и, во-вторых, их лишили возможности получать прибыль от использования этой собственности. Ведь в большинстве случаев эта собственность была просто украдена, добавила Зеркаль.

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Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что в международные суды в связи с оккупацией Крыма массово обращаются простые украинцы. Так, в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе уже обратились более 700 граждан Украины.

По оценкам министра, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма РФ, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды. В тоже время Зеркаль уточнила, что это сумма может быть не окончательной.