Нацбанк разрешил комитету по вопросам надзора закрывать платежные системы

Национальный банк Украины уполномочил комитет по вопросам надзора и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем исключать платежные системы из реестра и запрещать осуществление их деятельности.

Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие изменения содержатся в постановлении правления НБУ №30, которым утверждены изменения в Положение о применении регулятором мер воздействия за нарушение объектами надзора (оверсайта) законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем.

В сообщении отмечается, что меры воздействия к объектам надзора (оверсайта) применяются НБУ с целью предотвращения их рисковой деятельности, угрожающей интересам пользователей.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен в 2016 году ужесточить требования к капитализации платежных систем, а также к раскрытию конечных собственников этих систем и их участников.

Всего на текущий момент Национальный банк Украины зарегистрировал 34 платежные системы, созданные небанковскими учреждениями.