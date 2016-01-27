Нацбанк опустил официальную гривню еще на пару копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2487.0474 (27 января – 2484.8956)

100 EUR – 2707.8972 (27 января – 2692.8814)

10 RUR – 3.1483 (27 января – 3.0363)

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,82/24,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,0210/27,1270 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3160/0,3180 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8705 грн/долл., к этому часу было заключено 532 сделки на сумму 340,20 млн долл.