Аналитики Da Vinci AG рассказали о курсе доллара на ближайшие два месяца

Об этом говорится в прогнозе Da Vinci AG Analytic Group на первый квартал 2016 года.

"В случае, если предоставление третьего транша будет отложено на более поздний срок, это может стать триггером ухудшения ситуации на валютном рынке. В случае предоставления транша до конца первого квартала вероятны небольшие колебания курса, связанные с выходом на рынок крупных импортеров и выплатами по внешним долговым обязательствам", - говорится в прогнозе.

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Кроме того, по мнению экспертов, на усиление девальвационного давления на национальную валюту оказывают влияние действие российских банков.

"18% банковского сектора Украины составляют банковские учреждения с российским капиталом. К этому необходимо добавить банковские учреждения, чьими конечными бенефициарами являются граждане Российской Федерации. Падение курса рубля вынуждает Россию и ее банковские структуры осуществлять скупку доллара, который по различным схемам выводится с территории Украины. В связи с этим пассивность регулятора в вопросе необходимости пресечения вывода иностранной валюты банковскими учреждениями страны-агрессора не имеет объяснения", - отмечают эксперты.

Также аналитики подчеркивают влияние цен на сырье на украинскую экономику. По их словам, кроме снижения цен на нефть на мировых рынках происходит также падение цен на большинство групп сырьевых товаров, что в совокупности с сокращением объемов экспорта оказывает негативное влияние на валютную выручку экспортеров, а значит на поступление валюты в резервы.

"По нашим оценкам, в государственный бюджет Украины заложен существенно меньший курс, чем ожидается, что объясняется попытками выполнить его в существующих макроэкономических условиях. Непосредственное влияние курсовых изменений на инфляционные и девальвационные показатели дают возможность достичь социальных параметров, заложенных в бюджет при неблагоприятном уровне экономической ситуации в стране", - говорится в прогнозе.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,82/24,92 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.