Рейтинг развития Украины: бег на месте

Украина одна из немногих стран мира, которые за последние 25 лет не смогли добиться роста своей экономики. Причина деградации – популизм и алчность властей в сочетании с нетребовательным отношением общества к назначенным чиновникам. Еще одной бедой нашей страны было нахождение во власти людей, которые руководствовались интересами соседней враждебной нам страны, а не сограждан. И хотя некоторые международные индексы и рейтинги отмечали слабый прогресс Украины по ряду направлений, общая картина остается печальной.

Революция 2014 года изменила ситуацию и подарила стране редкую возможность рестарта. Новые власти и проснувшееся гражданское общество ставят целью добиться как улучшения экономической ситуации, так и положения страны в международных рейтингах и индексах. УНИАН попытался проанализировать шансы Украины на прогресс в экономическом и гуманитарном развитии.

Оценка успеха

Особой популярностью у власти пользуется рейтинг легкости ведения бизнеса - Doing Business от Всемирного банка. В марте прошлого года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявлял, что Украина рассчитывает в течение 2015 года подняться в данном рейтинге на 25 пунктов.

«За год хотим улучшить позиции на 25 пунктов в рейтинге Doing Business, - сказал министр. – Подсчитали, что одна ступенька в рейтинге – это 600 млн долл. инвестиций».

Но по итогам года Украине удалось подняться лишь на 13 ступеней – до 83 места. При этом 9 позиций нам добавили не положительные изменения в стране, а пересчет рейтинга за 2014 год по новой методологии. Так что реальный рост, обеспеченный эффективными реформами, составил лишь 4 позиции.

Опрос участников бизнес-среды свидетельствует, что существенной преградой для развития бизнеса является высокий уровень коррупции. Кстати, по данным международной организации «Transparency International», Украина по уровню коррупции занимает 130 место среди 168 стран. Хотя, мы немного поднялись в рейтинге по сравнению с последними годами президентства Януковича (в 2012-2013 гг. занимали «почетное» 144 место).

Индекс человеческого развития

Создание комфортного бизнес-климата и снижение коррупции, несомненно, - важные задачи. Однако для оценки успехов государства в плане комплексного развития, которое касается всех слоев общества, важен такой показатель, как Индекс человеческого развития (ИЧР). Его ежегодно готовят международные эксперты под эгидой Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Индекс рассчитывается на основании трех составляющих: уровня жизни населения, продолжительности жизни и образование. «Индекс человеческого развития – не направлен на какую-то конкретную область, он, скорее, показывает, насколько человеку хорошо живется. Если позицию в Doing Business можно достаточно быстро улучшить действиями правительства, меняя оцениваемые показатели, то ИЧР – это более всеобъемлющий долгосрочный индекс, следствие более длительной политики», - пояснил советник Центра экономической стратегии Павел Кухта.

В рейтинге ИЧР Украина в 2015 году оказалась на 81 месте среди 188 стран. Это - вторая группа государств под названием «страны с высоким Индексом человеческого развития». Как ни прискорбно сообщать, но Россия и Беларусь значительно выше – они занимают 50 позицию.

Впереди нас и Казахстан (56 место), и Грузия (76 место). Кстати, в последние 10 лет Россия и Беларусь всегда значительно опережали Украину в рейтинге ИЧР. Собственно, как и Казахстан, и даже Армения. К примеру, в 2009 году Украина занимала в рейтинге ИЧР 85 место, а Армения – 84.

Запустить экономику по-новому

Обеспечить достойную жизнь граждан можно, в первую очередь, развивая экономику. И здесь нашей стране необходимо многое наверстать. Например, Казахстан имеет сравнимые с Украиной продолжительность жизни населения и длительность обучения. Но он в 2,5 раза обогнал Украину по валовому национальному доходу на душу населения, опередив нас в рейтинге ИЧР сразу на 25 позиций. Россия имеет почти в 3 раза больший доход на душу населения и находится на 31 позицию выше Украины. Конечно, во многом благосостояние российских граждан базировалось на высоких доходах от продажи нефти в предыдущие годы, но соседняя Беларусь занимает одну с Россией 50 позицию рейтинга ИЧР. Валовый доход на душу населения в Беларуси вдвое превышает украинский показатель.

Никаких резких изменений в рейтинге ИЧР Украина не демонстрировала. Роста не было, а вот падение было – с 78 места в 2013 году на 83 место в 2014 году. Да и откуда росту быть, если за 24 года продолжительность жизни украинцев увеличилась всего на 1,2 года - с 69,8 до 71 года. Средняя продолжительность обучения соотечественников выросла за это же время на 2,2 года - с 9,1 до 11,3 года. А такой важный показатель - валовый национальный доход на душу населения, который характеризирует уровень жизни граждан, за это же время снизился почти на четверть - с 10 815 до 8 178 долл. по курсу 2011 года.

Развитие экономики, без сомнения, сказывается на благосостоянии граждан, но одного этого недостаточно для существенного и стабильного повышения Индекса человеческого развития страны, считает директор представительства ПРООН в Украине Янтомас Химстра. «Когда мы начинали готовить доклад по человеческому развитию, было принято считать, что прогресс стран можно измерить с помощью показателя валового национального продукта на душу населения. Если у вас достаточно денег в кармане – то все в порядке. Но мы поняли, что это - ограниченный и однобокий подход. Каждый, кто хоть раз попадал в больницу, знает насколько это неверно. Даже если вы богаты, но попали в больницу и нуждаетесь в операции, вы не в порядке, не так ли?», - прокомментировал ситуацию Химстра.

Именно поэтому в ИЧР учитываются и другие сферы человеческого развития.

Бой безработице

Не менее важным направлением в повышении индекса человеческого развития для Украины является сокращение уровня безработицы. По расчетам ПРООН, в 2013 году 7,5% трудоспособного населения находились в активном поиске работы, особенно это критично было для молодежи в возрасте 15-24 года, среди которой 17,4% безработных. В странах с высоким Индексом человеческого развития безработица в среднем не превышает 5%, а среди молодежи – 17%. В связи с оккупацией Россией части Украины ситуация лишь ухудшилась, поскольку страна потеряла рабочие места. При этом большое количество экономически активных украинцев из захваченных территорий переехали в подконтрольные Киеву регионы, увеличив спрос на рынке труда больших городов.

Традиционно низкой остается продуктивность труда в Украине. В ПРООН подсчитали, что в 2013 году на одного работающего украинца приходилось 13 670 долл. произведённой продукции, тогда как в странах с высоким ИЧР данный показатель в среднем составлял свыше 23 тыс. долл. Одной из основных причин такого положения дел чаще всего называют ориентацию на производство продукции с низкой степенью переработки. Поэтому нужно способствовать не только экстенсивному, но и качественному росту украинской промышленности. Стране необходимо наращивать выпуск продукции с высокой степенью переработки, осваивать современные сферы экономики, а также внедрять новые технологии.

В то же время, составители Индекса человеческого развития отметили высокую степень поддержки государством безработных. Среди ищущих работу украинцев каждый пятый, или 20,9%, получали пособие, тогда как в странах с высоким ИЧР на денежную помощь могут рассчитывать лишь 6% безработных.

Социальная помощь – только нуждающимся

Поддержка безработных – это часть общей системы социальной защиты граждан, которая также учитывается при расчете Индекса человеческого развития. Ее низкая эффективность отмечается многими экспертами. Речь идет скорее не об уровне охвата населения государственной поддержкой, а о справедливости предоставления. По данным Государственной службы статистики, в 2014 году заработная плата составила 40,5% от общих доходов населения нашей страны, а социальная помощь – 37,1%. То есть, государство на поддержание граждан выделило сумму практически равную их заработку. Однако уровень жизни украинцев, получающих государственные пособия, нельзя назвать достаточным даже по восточноевропейским меркам.

Стоит отметить, что в Украине уже начались позитивные изменения в данной сфере. Власти решили перейти от «уравниловки» к адресной помощи. Справедливое распределение государственной поддержки лишь среди действительно малообеспеченных слоев населения улучшит их благосостояние, а также минимизирует неравенство в доходах.

Между тем, нереформированной остается пенсионная система. Законопроект о внедрении накопительной пенсии был внесен в парламент в прошлом году, но так и не попал на рассмотрение в сессионный зал. Несмотря на то, что Международный валютный фонд настаивает на данной реформе, депутаты не спешат дать работающим украинцам шанс накопить на достойную старость. По словам общественных активистов, с кредиторами ведутся переговоры об очередной отсрочке запуска накопительного уровня пенсионной системы на неопределенный срок.

Ставка на будущее

Пока в планах правительства очередной «рывок» в легкости ведения бизнеса. За 2016 год министр экономразвития Айварас Абромавичус хочет увидеть продвижение Украины в этом рейтинге на более чем 30 позиций. «Украинский план на 2016 год - достижение ТОП-50 Doing Business», - сказал Абромавичус.

Зацикленность украинского правительства на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса вполне объяснима. Doing Business основывается на опросе экспертов относительно параметров хозяйственной деятельности. Большинство из них можно достаточно быстро изменить, а рост в рейтинге продемонстрировать избирателям и инвесторам как доказательство эффективной работы.

Но правительство рискует заиграться с индексом, например, чисто формально изменяя отдельные факторы, на которых он строится, и забывая о первоочередной цели - улучшении жизни граждан. Этим грешили многие правительства, включая Кабинет министров Николая Азарова. «Была ситуация, когда при правительстве Азарова сократили количество документов, необходимых для строительства. Сделали это, просто ужав четыре документа в один. Но затраты предпринимателей, временные и коррупционные, на получение данного документа не уменьшились, потому что власти фактически смухлевали, реальная ситуация для бизнеса никак не улучшилась», - пояснил Кухта.

Нельзя забывать, что любой рейтинг является лишь отражением произошедших в стране изменений. Если власть проводит эффективные реформы, то государство автоматически поднимется в рейтинге. По-другому, как бы не хотелось порой правителям, не бывает. Можно сколько угодно технически изменять параметры, на которых базируется индекс, для демонстрации его роста, но жить лучше население не станет. «Когда это - не попытка манипулировать рейтингом ради рейтинга, а когда рейтинг – просто ориентир в том, что нужно делать, то это - вполне правильный подход», - подчеркнул Кухта.

Стоит добавить, что последний рейтинг Doing Business учитывал лишь реформы, проведенные до первой половины 2015 года. Осенью текущего года будет обнародован новый доклад Всемирного банка относительно предпринимательской свободы, и позиция Украины в нем, скорее всего, поднимется значительно выше нынешнего 83 места.

Но в начале следующего года также выйдут рейтинг восприятия коррупции и Индекс человеческого развития. В первом из них у нас есть шансы подняться еще на несколько ступеней – выполнить требование гражданского общества и международных кредиторов, которые продолжают настаивать на реальной, а не декларативной борьбе с коррупцией. Как минимум, парламент примет закон, отменяющий пресловутую поправку о переносе электронного декларирования, и оно заработает уже в 2016 году. Также в текущем году должно начать полноценную работу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Что касается Индекса человеческого развития, то Украина имеет вполне реальный шанс впервые за 20 лет получить отрицательный результат. Дело не только в том, что многие эксперты не верят в обещанные правительством 2% роста ВВП и предполагают, что настоящий подъем экономики начнется не ранее 2017 года. Просто неясными остаются перспективы реформы образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Какой из будущих результатов индексов более полно отобразит качество жизни украинцев, покажет время.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)