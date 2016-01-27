Кризис 2008-2009 годов был менее глубоким, чем нынешний - Da Vinci AG

Аналитики отмечают, что оптовый товарооборот предприятий в 2015 году по сравнению с 2014 годом упал на 12,8%. В свою очередь розничный товарооборот снизился на 20,7%, что говорит о существенном снижении размера денежных расходов населения на приобретение товаров и сокращения индивидуального потребления.

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"Поскольку розничная торговля традиционно является одним из главных источников пополнения госбюджета Украины, нынешняя динамика является косвенным признаком сокращения поступлений в бюджет", - говорится в прогнозе.

"Показательно, что данные по итогам 2014 года были более позитивными. Так, в сфере оптового товарооборота по сравнению с 2013 годом снижение показателя составило 17,9%, а розничного – 8,9%. Причиной столь высокого показателя в сфере оптового товарооборота в 2014 году стала оккупация территории АРК, части Донецкой и Луганской области. Однако увеличение потерь розничного товарооборота в последние два года на треть свидетельствует о серьезном падении доходности домохозяйств и серьезном сокращении покупательской способности граждан", - отметили в Da Vinci AG.

По мнению экспертов, опасения вызывает тот факт, что если темпы сокращения оптового товарооборота снижаются (с 17,9% до 12,8%), то падение розничного товарооборота, напротив разгоняется (с 8,9% до 20,7%).

"Такая ситуация свидетельствует о том, что в стране возникли проблемы не только с официальной, но и с теневой экономикой. При этом сокращается «подушка» и неофициальные доходы населения, что делает население более уязвимым в условиях схлопывания внешних рынков Украины. Таким образом, в правительство не смогло существенным образом компенсировать экспортные потери за счет стимулирования внутреннего спроса. В итоге уже сегодня можно констатировать, что кризис 2008-2009 годов был менее глубоким, чем нынешний", - подчеркивают аналитики.

"Схлопывание теневой экономики на фоне глубоких кризисных явлений в официальном секторе может являться первичными признаками коллапса экономики", - отметили в Da Vinci AG.

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков, даже в случае недостаточной активности Нацбанка на рынке, колебания доллара США в Украине вряд ли выйдут за максимальную отметку 28 грн./долл. при получении весной очередного транша МВФ.