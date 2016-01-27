Дефицит госбюджета в 2015 году составил больше 45 миллиардов гривень – Госказначейство
21:21, 27 января 2016Финансы
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Государственный бюджет Украины по итогам 2015 года сведен с дефицитом в 45,15 млрд грн, что в 1,5 раза меньше дефицита в 72,03 млрд грн годом ранее.
Доходы государственного бюджета за 2015 составили 534,648 млрд грн / legkozarabot.at.ua
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы. Доходы государственного бюджета за 2015 год составили 534,648 млрд грн, расходы - 576,848 млрд грн.
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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины по итогам января-ноября сведен с дефицитом в 4,3 млрд грн, что в 14 раз меньше дефицита в 62,276 млрд грн годом ранее.
Госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита – 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.
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