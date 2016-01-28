31 страна договорилась обмениваться информацией о налогах корпораций - BBC

Соглашение подписало 31 государство в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, передает BBC Украина.

Международные компании должны предоставлять информацию о своих доходах и уплаченных налогах в каждой стране, в которой они имеют бизнес.

Ранее власти ЕС провели несколько расследований в отношении международных компаний, которых подозревали в незаконном получении льгот на налоги.

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В октябре прошлого года Еврокомиссия признала незаконной сделку о налоговых льготах между компаниями Starbucks, Fiat Chrysler и властями Нидерландов и Люксембурга

В декабре Еврокомиссия начала расследование в отношении налоговых льгот Mcdonald's в Люксембурге.

Ранее ЕС проверял налоговые соглашения компании Apple в Ирландии и Amazon в Люксембурге.