31 страна договорилась обмениваться информацией о налогах корпораций - BBC
Группа стран заключила соглашение по обмену информацией о налогах, которые взимают с транснациональных корпораций, чтобы крупные компании не получали незаконные налоговые льготы.
Соглашение подписало 31 государство в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, передает BBC Украина.
Международные компании должны предоставлять информацию о своих доходах и уплаченных налогах в каждой стране, в которой они имеют бизнес.
Ранее власти ЕС провели несколько расследований в отношении международных компаний, которых подозревали в незаконном получении льгот на налоги.
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В октябре прошлого года Еврокомиссия признала незаконной сделку о налоговых льготах между компаниями Starbucks, Fiat Chrysler и властями Нидерландов и Люксембурга
В декабре Еврокомиссия начала расследование в отношении налоговых льгот Mcdonald's в Люксембурге.
Ранее ЕС проверял налоговые соглашения компании Apple в Ирландии и Amazon в Люксембурге.