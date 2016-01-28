В Visa заявили, что не снимали санкции c крымского банка

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

В Visa подтвердили, что ранее было прекращено обслуживание карт через российские банки, работающие в Крыму, и основанием для этого стала очередная волна санкций, наложенных Соединенными Штатами Америки. В частности, под санкции попал "Генбанк" - ключевая банковская структура Крыма, создана самопровозглашенной "властью" полуострова.

Представители платежной системы уверяют, что не снимали эти ограничения.

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"В соответствии с требованиями Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) Visa приостановила любое взаимодействие с АО "ГЕНБАНК" и такая ситуация будет сохраняться до момента, пока санкции OFAC не будут отменены", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в Visa не прокомментировали, каким образом "Генбанк" смог возобновить операции по картам данной платежной системы.

Ранее УНИАН сообщал, что находящийся под санкциями российский "Генбанк" с 20 января начал работать с картами международной платежной системы Visa во временно оккупированном Крыму через Национальную систему платежных карт (НСПК).