В конце прошлого года прибыль Facebook выросла на 50%

Квартальная выручка компании со штаб-квартирой в Калифорнии и социальной сетью в интернете, которой пользуются почти во всем мире, составила 5,8 миллиарда долларов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Чистая прибыль компании составила 1,56 млрд долларов или 54 цента на акцию. Год назад ее чистая прибыль составила 701 млн долларов или 25 центов на акцию.

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Представитель компании сообщил, что количество активных пользователей ее социальной сети возросло за год на 14%.

Компания сообщила также, что все больше людей пользуются Facebook на своих мобильных телефонах. Мобильных пользователей соцсети стало на 21% процент больше, чем годом раньше.

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Эти пользователи приносят компании 80% прибыли от рекламы.