Убыток Deutsche Bank в прошлом году превысил 6 миллиардов евро

Чистый убыток крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank за 2015 год составил 6,097 миллиарда евро против прибыли годом ранее на уровне 3,11 миллиарда евро, сообщает Прайм со ссылкой на финансовую отчетность компании.

При этом выручка банка за отчетный период достигла значения в 33,53 миллиарда евро, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Показатели банка за год частично разошлись с прогнозами самой финансовой организации: Deutsche Bank ожидал убыток за год на уровне 6,7 миллиарда евро, а выручку на уровне 33,5 миллиарда евро.

Чистый убыток Deutsche Bank по четвертого квартала 2015 года достиг 2,125 миллиарда евро против прибыли в 441 миллион евро годом ранее. Выручка составила 6,6 миллиарда евро, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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"В 2015 году мы достигли значительного прогресса в области реализации нашей стратегии. Необходимые решения, принятые во второй половине года, внесли определенный вклад в получение чистого убытка в четвертом квартале и в 2015 году", - приводятся в отчетности слова одного из руководителей банка Джона Криэна (John Cryan).

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В октябре Deutsche Bank сообщил, что планирует сократить 15 тысяч сотрудников в рамках стратегического плана развития группы. Банк также планирует продать активы примерно на 4 миллиарда евро, в результате чего численность сотрудников сократится еще на 20 тысяч человек в ближайшие два года. Кроме того, финансовая организация планирует завершить работу в 10 странах мира - в Аргентине, Чили, Мексике, Уругвае, Перу, Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте и в Новой Зеландии. Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году.